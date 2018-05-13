الوطنية للنفط تعزز جاهزية أمن الموانئ والساحل

نظمت الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط، دورة تدريبية لمنتسبي جهازي أمن الموانئ وحرس السواحل، بهدف تطوير مهاراتهم والرفع من قدراتهم.

وانطلقت الدورة في الـ6 من مايو الجاري، واستمرت مدة 5 أيام، تم خلالها تقديم محاضرات حول أساسيات إعداد التقارير وكتابة المراسلات، ألقاها المدرب الدولي، فتحي البرجو، وفق ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

ويشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي لإبراز اهتمام المؤسسة بدور عناصر جهاز أمن الموانئ وحرس السواحل في حماية وتأمين مناطق ونقاط حدودية مهمة خاصة وسط التدهور الامني الذي تشهده البلاد.

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