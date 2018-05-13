دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يتابع سير عمل منفذ أمساعد البري مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف

قرنادة 13 مايو 2018 (وال) -ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة المالية والتخطيط إدريس الشريف، ومدير الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي، إضافة إلى عميد بلدية أمساعد السيد صالح معوض، على دعم كافة الأجهزة الأمنية (الجمارك – الجوازات – ومكافحة التهريب والمخدرات) بمنفذ أمساعد البري بالآليات والأفراد.

كما أكد دولته في هذا الاجتماع الذي حضره أيضا مدير إدارة قضايا التهريب والمخدرات العميد فكري بلها، ووكيل ديوان بلدية أمساعد، ورئيس رقابة جوازات أمساعد، ومدير منفذ امساعد العقيد شعيب سعيد، ورئيس مركز جمارك أمساعد العميد هاني علي، بضرورة توفير العهد المالية للصرف على كافة الاحتياجات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.(وال – قرنادة) ا م

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