أميركا قد تعاقب الشركات الأوروبية المتعاونة مع إيران

أعرب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، اليوم الأحد، عن احتمالية فرض عقوبات أميركية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

وقال بولتون بحسب “رويترز”، إن هذا أمر محتمل، ولكنه يتوقف على سلوك الحكومات الأخرى”، وذلك بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وتأتي تصريحات مستشار الأمن القومي، بعد إعلان الخارجية الألمانية، أن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنها قد يصعب حمايتها من أي تبعات.

