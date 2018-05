بومبيو: سنرفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا أوقفت برنامجها النووي

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد أن واشنطن ستوافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل وهي خطوة ستحقق رخاء اقتصاديا ”سيضاهي“ ما حققته كوريا الجنوبية من تقدم.

وأضاف بومبيو متحدثا في عدة برامج حوارية صباح الاحد إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار أموال دافعي الضرائب لمساعدة كوريا الشمالية لكنها مستعدة ”لرفع العقوبات“ بغية تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأمريكية الخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية في كوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات بومبيو قبل اجتماع مقرر يوم 12 يونيو حزيران في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب والذي سيكون أول اجتماع من نوعه بين رئيس أمريكي في المنصب وزعيم كوري شمالي.

وقال بوميو لشبكة (سي.بي.إس)، إن ما سيحصل عليه الرئيس كيم من أمريكا هو أفضل ما لدينا- رجال أعالمنا.. مغامرونا.. أصحاب رؤوس الأموال لدينا.. سيحصلون على رأس المال الخاص. كوريا الشمالية في حاجة ماسة للطاقة.. من أجل شعبها. إنهم في احتياج كبير للأدوات الزراعية والتكنولوجيا“.

