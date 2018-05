ارتفاع صافي الدين العام الأردني إلى 37 مليار دولار

المتوسط:

تزايد صافي الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 3.3 بالمئة إلى 26.28 مليار دينار (37 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.

وأشارت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية يوم الأحد إلى أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية مارس آذار الماضي بلغ 14.43 مليار دينار والدين الخارجي 11.84 مليار دينار.

تبلغ نسبة صافي الدين العام الأردني 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

