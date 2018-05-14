الوطنية للنفط تعلن استكمال المرحلة الثانية لمشروع “بحر السلام”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استكمال المرحلة الثانية لمشروع حقل بحر السلام بمنصة صبراتة البحرية، وإستئناف ضخ الغاز إلى مجمع مليتة الصناعي.

وقالت المؤسسة، في بيان تلقت الرائد نسخة منه الأحد، إن أعمال التجهيز والربط للمرحلة الثانية للمشروع استكملت بنجاح بعد ربط آبار إنتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة البحرية في حقل بحر السلام، بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 380 مليون قدم مكعب من الغاز، مشيرة إلى أن العمل مستمر لزيادة الإنتاج تدريجيا والوصول إلى المعدلات الطبيعية.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يهدف إلى المحافظة على معدلات إنتاج الغاز ببحر السلام؛ لضمان استقرار مدّ السوق المحلي باحتياجاته من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

يشار إلى أن حقل بحر السلام شُغِّل عام 2005، وينتج يوميا 995 مليون قدم مكعب من الغاز، و36 ألف برميل من المكثفات، وتقوم شركة مليته للنفط والغاز بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية.

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