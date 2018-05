أكدت المؤسسة الوطنية للنفظ انتهاء أعمال التجهيز والربط لمشروع بحر السلام في مرحلته الثانية، من خلال ربط آبار إنتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة بحقل بحر السلام.

وقالت المؤسسة الوطنية، في بيان لها اليوم، «إن المشروع يهدف إلى المحافظة على معدلات إنتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلية من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة».

وأضاف «أنه تم بنجاح تنفيذ أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء، وهي الأعمال التي تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة».

وأشار البيان إلى استئناف الإنتاج من المنصة بعد استكمال أعمال الربط والصيانة بتاريخ 11 مايو 2018 بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 380 مليون قدم مكعب من الغاز، وجاري العمل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية.

وتنتهز المؤسسة الوطنية للنفط هذه الفرصة بتقديم الشكر الجزيل الى جميع العاملين الذين ساهموا في استكمال هذا العمل على ما بذلوه من مجهودات بحرفية ومهنية عالية.

The post «الوطنية للنفط»: ارتفاع إنتاج الغاز لـ380 مليون قدم يوميا بعد تطوير منصة صبراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية