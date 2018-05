البنك المركزى المصرى: الدين الخارجى غير مقلق وملتزمون بالسداد

المتوسط:

طمأن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر للوضع النقدي في بلاده، معززا ذلك ببيانات رسمية تظهر أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على مصر بلغ نحو 120 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.

وقال عامر اليوم الاثنين، إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي، مضيفا أن البلاد يمكنها تحمل دين خارجي “أكثر بكثير” مما عليها الآن.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عنه قوله: “ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير مما يشاع، ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير مما علينا طبقا للمؤشرات العالمية وقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات”.

وأكد عامر التزام مصر بسداد دينها الخارجي، وقال: “مصر لم تتأخر يوما في سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف”.

وأضاف أن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بلغت “أكثر من 120 مليار دولار، سواء كانت سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أو السياحة وغيرها”.

وقفز الدين الخارجي لمصر في نهاية ديسمبر الماضي إلى 82.9 مليار دولار، فيما بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية أبريل 44 مليار دولار، مرتفعا من 42.611 مليار في مارس.

