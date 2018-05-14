وزير الداخلية: استلمنا قيمة علاوة التمييز الخاصة بأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي

بنغازي 14 مايو 2018 (وال) -أعلن معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف أن الوزارة تلقت إخطارا باستلام قيمة علاوة التمييز الخاصة بأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين، بعد أن سقطت سهوا خلال صرف المرتبات عن الأشهر السابقة.

وقال معاليه إنه أجرى اتصالاته بمعالي وزير المالية والتخطيط الأستاذ كامل الحاسي وتفضل مشكورا بإصدار تعليماته لإصدار الصك الخاص بقيمة علاوة التمييز لأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي بقيمة 11 مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار ليبي عن الأشهر الأربعة الماضية.

وأشار معاليه أن مراقبة الخدمات المالية بنغازي ستقوم بصرف هذه القيمة لمستحقيها خلال هذه الأيام.(وال – بنغازي) ا م

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