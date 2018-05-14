استمرار صعود الدولار الامريكي بشكل ملحوظ مقابل الدينار مع بدء السوق الموازي اليوم

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بصعوده الملحوظ مقابل الدينار الليبي اليوم مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.61 دينار ليبي للبيع و 6.59 دينار للشراء, ويظل الدولار الامريكي خلال الاونة الاخيرة يتأرجح مابين 6.4 و6.6 دينار.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم امس حيث بدء التعاملات عند سعر 6.565 دينار وظل عند هذا المستوى مابين ارتفاع وانخفاض لينهي السوق بسعر مرتفع عند 6.595 دينار, وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل قياسي ومفاجئ لكنها عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

ويتوقع خبراء اقتصاد ان يستمر الدولار عند مستوى مرتفع وربما يصعد لأكثر من ذلك على خلفية تحكم المضاربين وتجار السوق السوداء بالدولار وسعره في ظل غياب تام للمصرف المركزي وسياساته من أجل خفض سعر الدولار وازالة المعاناة عن الناس.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.