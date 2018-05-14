ليبيا مُرسلة أم مستقبلة للتحويلات المالية؟ اعرف..

كشف البنك الدولي عن ارتفاع في التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العام 2017 وذلك بعد عامين متتاليين من التراجع.

وجاء في تقرير “موجز الهجرة والتنمية” أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار في عام 2016.

وذكر التقرير أن التحويلات نمت على مستوى العالم، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.

ويُعزي تقرير البنك الدولي تعافي التحويلات إلى النمو في أوروبا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وهذا الانتعاش ساعده ارتفاع أسعار النفط وصعود اليورو والروبل.

وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار) وهي التي احتلت صدارة الدول العربية وشمال إفريقيا.

ولم يتطرق التقرير إلى نسبة التحويلات إلى ليبيا، حيث يأتي القسم الأكبر من التحويلات الواردة إلى البلاد العربية من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وليبيا، وهذا يعني أن ليبيا من الدُول المُرسلة للتحويلات أكثر منها مُستقبِلة.

كما أن نسبة الليبيين المغتربين أقل من غالبية الدول العربية الأخرى مثل مصر وفلسطين والأردن، إضافة إلى وجود كبير من العمالة العربية والأجنبية في ليبيا.

وتوقع تقرير البنك الدولي استمرار ارتفاع قيمة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.

وسجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف.

وخلف مصر جاءت لبنان بتحويلات وصلت إلى 8 مليارات دولار، ثم المغرب 7.5 مليار دولار، والأردن 4.4 مليار دولار، واليمن 3.4 مليار دولار، والجزائر 2.1 مليار دولار، والضفة الغربية وقطاع غزة ملياري دولار، تونس 1.9 مليار دولار وسوريا 1.6 مليار.

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