بطاقات الدفع”فيزا” تكشف تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين

أظهرت بيانات نشرتها شركة فيزا لبطاقات الدفع، إن المستهلكين البريطانيين خفضوا إنفاقهم فى شهر أبريل الماضى فى مؤشر جديد على أن الاقتصاد يواجه صعوبات فى التعافى من الضعف الذى ألم به فى الربع الأول من العام.

وقالت فيزا، إن الإنفاق انخفض 2% فى أبريل نيسان مقارنة به قبل عام بعد أخذ التضخم فى الحسبان. وسجل الإنفاق انخفاضا بالنسبة ذاتها فى مارس آذار وهو أحد أشد الانخفاضات فى الأعوام الخمسة الأخيرة.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان فقد تسارعت وتيرة انخفاض الإنفاق إذ بلغت نسبة الهبوط 1.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة على أساس معدل فى ضوء العوامل الموسمية. وفى مارس آذار انخفض الإنفاق بنسبة 1.3% على أساس مماثل.

وقال بنك إنجلترا المركزى الأسبوع الماضى إن تباطؤ النمو الاقتصادى فى الربع الأول إلى 0.1% فقط هو أمر مؤقت على الأرجح تسبب فيه طقس بارد غير معتد. لكن البنك أشار أيضا إلى انخفاض إنفاق المستهلكين وتراجع سوق العقارات كمؤشرين محتملين على تباطؤ أكثر استدامة.

وأكدت فيزا، على أن ضعف إنفاق المستهلكين مفاجئ بالنظر إلى تباطؤ التضخم وزيادة نمو الأجور.

