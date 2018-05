“روسنفت” عملاق النفط الروسية تحقق أرباح تتجاوز التوقعات

المتوسط:

قالت روسنفت، أكبر منتج للنفط فى روسيا، اليوم الاثنين إن صافى أرباح الربع الأول من العام تجاوز التوقعات حيث قفزت الأرباح لسبعة أمثالها إلى 81 مليار روبل (1.3 مليار دولار) مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

ويتجاوز هذا الرقم مبلغ 76.8 مليار روبل الذى توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، تباشر روسنفت، التى يترأسها إيجور سيتشن الحليف القديم للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سياسة استحواذ نشطة وتتوسع فى حضورها العالمى لكن مع تكديس ديون ضخمة.

وفى العام الماضى اشترت روسنفت مع شركاء، إيسار أويل الهندية لتكرير النفط مقابل 12.9 مليار دولار فى أول دخول للشركة بقطاع التكرير الآسيوى وأكبر استحواذ أجنبى فى الهند.

وأبرمت روسنفت، أكبر شركة نفط مدرجة فى العالم من حيث الإنتاج، اتفاقا لتطوير خمسة حقول فى كردستان العراق واتفقت على مساعدة الإقليم فى توسيع البنية التحتية لخطوط أنابيب تصدير الخام عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

ولم تكشف الشركة اليوم عن صافى ديونها، تملك بي.بى البريطانية العملاقة 19.75% فى روسنفت ويحوز الصندوق السيادى جهاز قطر للاستثمار نحو 19% بعد انهيار اتفاق لبيع حصته إلى شركة سي.إي.اف.سى الصينية.

وأفادت روسنفت أن مبيعات الربع الأول ارتفعت 22% على أساس سنوى إلى 1.72 تريليون روبل وهو ما يقل عن 1.76 تريليون توقعها المحللون.

وقالت الشركة إن التدفقات النقدية فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى مارس آذار بلغت 2.5 مليار دولار.وفى وقت سابق اليوم، قالت روسنفت، إن إنتاجها من مكثفات النفط والغاز انخفض 1.2% على أساس سنوى فى الربع الأول معللة ذلك بمشاركة روسيا فى الاتفاق العالمى لتقليص الإنتاج.

