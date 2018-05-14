أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 14/5/2018 وسعر الذهب والفضة

استمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 14 مايو 2018 في صعوده لليوم الثالث على التوالي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.610 دينار مقارنة بـ 6.595 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغه سعره اليوم 7.898 دينار مقارنة بـ 7.880 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.960 دينار مقارنة بـ 8.940 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.635 دينار 6.615 دينار اليورو 7.928 دينار 7.848 دينار الجنية الاسترليني 8.994 دينار 8.914 دينار الليرة التركية 1.544 دينار 1.464 دينار الدينار التونسي 2.59 دينار 2.51 دينار الجنية المصري 0.375 دينار 0.295 دينار الدولار الكندي 5.200 دينار 5.120 دينار الدينار الاردني 9.365 دينار 9.285 دينار حوالات دبي-تركيا 6.640 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.750 دينار كاش – 8.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.540 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.380 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 206.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 240 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 275 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 285 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 344 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 233 دينار

جرام الذهب المسبوك 208 و 209 دينار

كسر الفضة = 2.95 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.