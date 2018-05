“توتال” الفرنسية تطور موارد الغاز الطبيعى فى سلطنة عمان

المتوسط:

أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية “توتال” أنها وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سلطنة عمان لتطوير موارد للغاز الطبيعي في الدولة الخليجية.

وقالت توتال في بيان لها: “ستطور توتال، وشل، كمشغلين اكتشافات غاز طبيعي في منطق بريك الكبرى في الرقعة الـ 6 البرية من خلال حصتين تبلغان 25 و75 بالمئة على التوالي”.

ومن المتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو 500 مليون قدم مكعبة يوما وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا.

وتابع البيان: “ستستغل توتال حصتها من الغاز لإقامة مركز إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال”.

