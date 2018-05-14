استئناف العمل بحقل بحر السلام بإنتاج 380 مليون قدم مكعب من الغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استكمال أعمال التجهيز والربط لمشروع بحر السلام (المرحلة الثانية)، من خلال ربط آبار إنتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة البحرية بحقل بحر السلام.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إن الإنتاج من المنصة استؤنف بعد استكمال أعمال الربط والصيانة الجمعة الماضية بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 380 مليون قدم مكعب من الغاز، وأن العمل يتواصل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية،

وأكدت المؤسسة، أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على معدلات إنتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلي من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة، مثمنة جهود جميع العاملين الذين ساهموا في استكمال هذا العمل بحرفية ومهنية عالية.

كما أوضحت المؤسسة، أنها نجحت في تنفيذ أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء.

وكانت أعمال الصيانة المبرمجة بمنصة صبراتة البحرية قد تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة، وفق ما نشر الموقع الرسمي المؤسسة الوطنية للنفط.

ويقع حقل بحر السلام حوالى 110 كيلومتر من الساحل الليبي، وتتكون تركيبة الحقل من (ENE) و(WSW) بطريقة ضيقة وطويلة تبلغ حوالى 50 كيلومتر وعرضه حوالى أربعة أمتار، ويقع في الجزء الأوسط من منطقة (NC-41).

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