إيقاف تزويد 22 محطة وقود بمنطقة زوارة وزلطن وبوكماش

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، إيقاف تزويد 22 محطة بمنطقة زوارة وزلطن وبوكماش، وإحالتهم للنائب العام والمباحث الجنائية فرع الغربية.

وبحسب اللجنة، فإن إيقاف تزويد المحطات يأتي بسبب قيامهم بتهريب الوقود وبيعه للسوق السوداء والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وفق ما نشرت لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها بالفيسبوك.

وأكدت اللجنة، أنها لازالت تسلط المجهر بصفة خاصة على المحطات بهذه المناطق بسبب عبثها بقوت الشعب الليبي، على حد قولها.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز، قد أعلنت قبل أيام عن إيقاف تزويد 93 محطة وقود واقعة في المنطقتين الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام.

وتعاني العديد من مدن المنطقتين الغربية والجنوبية من حين لآخر من نقص حاد في الوقود بسبب تفشي ظاهرة تهريب الوقود إلى الدول الحدودية من بينها تونس وتشاد.

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