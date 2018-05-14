معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث أوضاع إدارة الدوريات الصحراوية التابعة للوزارة

قرنادة 14 مايو 2018 (وال) -ناقش معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الإثنين بمكتبه بديوان الوزارة في منطقة قرنادة أوضاع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية إداريا وماليا وقانونيا، مع مدير فرع الإدارة للمنطقة الشرقية العقيد عزالدين بوشاح.

وبحث معاليه مع بوشاح آليات عمل الإدارة وأبرز العراقيل التي تواجه العمل بها، وآليات التنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد معالي الوزير إبراهيم بوشناف سيبحث الإجراءات اللازمة قانونيا لتفعيل هذه الإدارة لتكون ضمن الإدارات الحيوية للوزارة. (وال – قرنادة) ا م

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