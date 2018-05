ارتفاع أنشطة الحفر الأمريكية ينبئ بزيادة إنتاج النفط عالمياً

المتوسط:

هبطت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها فى عدة أعوام الذى سجلته الأسبوع الماضى، فى ظل ارتفاع مستمر فى أنشطة الحفر الأمريكية مما ينبئ بزيادة الإنتاج بينما ظهرت مقاومة فى أوروبا وآسيا للعقوبات الأمريكية على إيران المصدر الكبير للنفط.

وسجل برنت 76.79 دولار للبرميل عند الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بانخفاض 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن آخر تسوية، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.44 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.3 بالمئة.

وفى الأسبوع الماضى سجل برنت وخام خرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولارا و71.89 دولار على الترتيب مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيرا مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأمريكية فى وقت لاحق من العام.

وقال جريج مكينا من أكسى تريدر للسمسرة “من المرجح أن يختفى نحو مليون برميل من أسواق النفط العالمية إذا طُبقت العقوبات الأمريكية على إيران”.

واضاف “لكن ليس من المؤكد أن يكون أثرها كما يعتزمون.. ألمانيا قالت إنها ستحمى شركاتها من العقوبات الأمريكية، إيران قالت إن توتال شركة النفط الفرنسية العملاقة لم تنسحب من حقولها بعد وفى جميع الأحوال يبدو ان الصين مستعدة لملء الفراغ الذى خلفته الولايات المتحدة”.

