أردوغان يخطط للسيطرة على الاقتصاد التركي عقب الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس التركي أنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل، وإنه سيتعين على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه.

وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المركزي التركي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي.

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا: “سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية، لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل”.

وأوضح أردوغان أن “المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية، لذلك فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية”.

وأضاف: “قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين”، وأكد أردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.

ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو، وتظهر استطلاعات الرأي أن أدروغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، وأيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو.

وعقب تصريحات أردوغان تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.

