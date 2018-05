عقوبات إيران ترتفع بأسعار النفط لأعلى مستوياتها

المتوسط:

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف بدعم من شح المعروض وعقوبات أمريكية مزمعة ضد إيران من المرجح أن تعطل صادرات النفط الخام من أحد أكبر المنتجين في الشرق الأوسط.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 79.02 دولار للبرميل، مرتفعا 79 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. وبحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش ارتفع برنت 70 سنتا إلى 78.93 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 71.36 دولار للبرميل، وهو أيضا قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 70 بالمئة على مدى العام المنصرم بسبب الزيادة الحادة في الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية مع منتجين رئيسيين آخرين من بينهم روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مما زاد المخاوف من أن تواجه الأسواق نقصا في وقت لاحق هذا العام عندما تدخل القيود التجارية حيز التنفيذ.

وقال وليام أولوخلين المحلل الاستثماري لدى ريفكين للأوراق المالية ”التزام السعودية وباقي أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج عامل رئيسي في دعم السعر في اللحظة الحالية، بالإضافة إلى احتمال انخفاض الواردات من إيران بسبب العقوبات“.

