الحكومة الليبية المؤقتة تنتهي من صيانة وتجهيز مقر المفوضية العليا للانتخابات ببنغازي (بالفيديو)

بنغازي 15 مايو 2018 (وال) – استلمت الحكومة الليبية المؤقتة الأحد الماضي مقر المفوضية العليا للانتخابات فرع بنغازي بعد ستة أشهر من العمل على صيانته من الأضرار التي خلفتها الجماعات الإرهابية التي كانت متحصنة بمنطقة الهواري قبل دحرها على أيدي القوات المسلحة.

وباشرت اللجنة المشكلة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني رقم 27 لسنة 2018 ميلادي بالاستلام من المقاول المسؤول عن تنفيذ أعمال الصيانة، المبنى الضخم المكون من طابقين ويشمل على ملحقات تخزينية ضخمة.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن هذا الأمر يأتي بالجهود الصادقة المخلصة والمتابعة الحريصة والدعم الجادّ من الحكومة المؤقتة المتمثّل في دولة السيّد رئيس الوزراء، عبد الله الثني.

وأكدت المفوضية أن إعادة بناء وإعمار مقرّ الإدارة الانتخابيّة في بنغازي يأتي بعد تعرضها للتدمير والتخريب والنهب والسلب على أيدي الجماعات الإرهابية.

وجاءت أعمال الصيانة لمقر المفوضية بعد أن عقد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني اجتماعا في مكتبه بمقر الحكومة في منطقة قرنادة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2017.

واستعرض ذلك اللقاء أهم التحديات والعراقيل التي تُواجه عمل المفوضية وسُبل تذليلها، حتى تكون المفوضية جاهزة لتنظيم أي استحقاقات انتخابية قادمة في حال أقر مجلس النواب ذلك.

وأطلع السايح دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني على مدى جاهزية المُفوضية لإجراء انتخابات في حال تقرر ذلك من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

كما أطلع السايح دولته على العملية الأخيرة التي أجرتها المفوضية بتحديث سجل الناخبين في المراكز الانتخابية بكافة الدوائر.

وأكد دولة الرئيس استعداد الحكومة المؤقتة للعمل على تأمين أية عملية انتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة في حال قرر الشعب هذه الخطوة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي 24 مارس الماضي أجرى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، والحكومة المؤقتة إضافة إلى عميد بلدية بنغازي بزيارة إلى المقر الذي أجريت عملية صيانته وفقا لأعلى المواصفات التقنية والفنية.

ودعت الحكومة المؤقتة عبر الناطق الرسمي باسمها السيد حاتم العريبي، المفوضية العليا للانتخابات للانتقال لممارسة عملها من مدينة بنغازي بعد الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي طال مقرها في العاصمة طرابلس في 02 مايو الماضي وخلف عددا من الشهداء والجرحى.

وقال العريبي في وقت سابق إن الحكومة المؤقتة جاهزة لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي، وتذليل جميع الصعوبات والعوائق أمام المفوضية.

وأكد العريبي الأحد الماضي أن مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي بات جاهزا لاستقبال المفوضية، وخاصة عقب إتمام أعمال صيانة المقر وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانيات، للارتقاء بمستوى الخدمات واستلامه، استعداداً لأية عملية انتخابية محتملة.

وأشار العريبي إلى جاهزية كافة فروع المفوضية التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة الليبية المؤقتة، لأي عملية انتخابية.

وأكد العريبي أن دولة السيد عبد الله الثني وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي، والمطلب الشعبي بتذليل كل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية.

وأوضح الناطق أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رحبت بها الحكومة وقيادة القوات المسلحة، هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وفي 04 أبريل الماضي تم بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح افتتاح فرع المفوضية العليا للانتخابات ببلدية المرج الذي يشمل جغرافيًا كلا من بلديتي المرج وجردس العبيد بجهود الحكومة المؤقتة.

وشارك في حفل الافتتاح السادة رؤساء المكاتب بالمنطقة الشرقية، وعميد بلدية المرج وعميد بلدية جردس العبيد ومنسقو القطاعات العامة ولفيف من أعيان وحكماء التركيبات الاجتماعية بالمرج وجردس العبيد.(وال – بنغازي) ا م

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