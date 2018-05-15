شركة «روسجيو» الروسية تعرض لمحة عن إمكانياتها وتعبر عن رغبتها بدخول السوق الليبي

عين ليبيا

قام بانوف رومان رئيس مجلس إدارة شركة “روسجيو” الجيولوجية الروسية بتقديم لمحة عن إمكانيات الشركة ونشاطها في مجال النفط والغاز، مُبدِياً عن رغبتهم في الدخول إلى السوق الليبي ومساعدة المؤسسة في الرفع من القدرة الإنتاجية.

واستقبل المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد بانوف رومان والوفد المرافق ظهر يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018. حضر الاجتماع السادة أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وسعادة سفير ليبيا لدى موسكو السيد مصطفى أبو سعيدة، والسيد كمال كريستا من إدارة التعاون بوزارة الخارجية، وصلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار السيد صنع الله بأن السوق الليبي مفتوح لكل الشركات ومن مختلف الجنسيات، والذي يهم هو الخبرة والجودة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال. واتفق الجانبان على أن يتم التواصل بين الإدارات المعنية في كل من المؤسسة وشركة “روسجيو”.

وقامت الشركة أيضا بتقديم عرض مرئي في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر وصيانة آبار النفط والجوانب المتعلقة بعمليات بالإنتاج، بالإضافة إلى المعدات والوسائل الحديثة التي تستخدمها وتقدمها الشركة في مجال الخدمات النفطية، كما تم استعراض أنشطة الشركة والخدمات التي تقدمها للعديد من الشركات الروسية والعالمية ومن ضمنها شركة “غازبروم” و”روسنفت”.

وقدم العرض كل آناستيجا أفاناسيفا مدير عام الشركة والسيد ماكسيم زيماكوف مدير إدارة التسويق والمبيعات والسيد أفيكيني تتارنسف مساعد مدير إدارة المشروعات الدولية، ومن جانب المؤسسة حضر العرض أنور عقيل مدير أدارة الإنتاج وجمال هنكة مدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف وعبد الحفيظ أبو عين مدير لجنة الحفر وعدد من موظفي الإدارات الفنية ومدراء الإدارات المتخصصة بالحفر وصيانة الآبار بالشركات المشغلة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

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