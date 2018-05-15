بلسان رئيسها.. شركة روسجيو الروسية تبدي رغبتها بدخول سوق النفط الليبي

أخبار ليبيا 24

أبدت شركة روسجيو الروسية رغبتها بدخول سوق النفط الليبي ومساعدة المؤسسة الوطنية للنفط في الرفع من القدرة الإنتاجية، وذلك بحسب ما قال رئيس مجلس ادارتها بانوف رومان خلال اجتماعه والوفد المرافق له، الإثنين، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقدم بانوف ووفده لمحة عن إمكانيات الشركة المختصة في الجيولوجيا وعن نشاطها في مجال النفط والغاز تخللها عرض مرئي في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر وصيانة آبار النفط والجوانب المتعلقة بعمليات بالإنتاج، بالإضافة إلى المعدات والوسائل التي توفرها الشركة في مجال الخدمات النفطية.

من جانبه رحب صنع الله بدخول الشركات إلى ” السوق الليبي المفتوح لكل الشركات ومن مختلف الجنسيات”.

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