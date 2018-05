بوتين يدشّن أطول جسر فى أوروبا

المتوسط:

يدشّن الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربي البلاد، وذلك قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لإنجازه.

ويمتد الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كم، فوق مضيق كيرتش، الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود، ليتيح حركة مرور السيارات والقطارات بين روسيا وشبه الجزيرة، التي عادت إلى قوام روسيا بموجب استفتاء شعبي حاشد سنة 2014.

وستدشن حركة السير عبر الجسر قافلة من الشاحنات التي استخدمت في بنائه على أن يدخل الخدمة اعتبارا من يوم الأربعاء بحلول الساعة 04:30 بتوقيت موسكو.

وبدأت أعمال بناء الجسر في فبراير 2016، واستمرت لمدة 27 شهرا بمشاركة نحو 10 آلاف مهندس وعامل وفني، وأنجزت أعمال البناء في وقت قياسي وباستخدام تقنيات مميزة.

وكان من المقرر، بدء حركة السيارات عبر الجسر في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أكدوا تقدمهم في البناء، واجتازوا الجدول الزمني الموضوع.

