موازنة الأسعار يوزع سلعا باقية من الاعتمادات السابقة

قال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، الأربعاء، إن الصندوق بدأ توزيع السلع المتبقية من واردات الاعتمادات السابقة متمثلة في سلع الزيت والطماطم والمكرونة.

وبين الشيباني، في تصريح للرائد، أنهم حددوا أسعار هذه السلع وهي تحمل شعار صندوق موازنة الأسعار، منبها إلى إمكانية التبليغ عن أي رفع للأسعار.

وأشار الشيبباني إلى أن الصندوق لا يزال ينتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي لتوريد السلع الأساسية الواردة في قرار المجلس الرئاسي، مبينا أن الاعتمادات أحيلت إلى المركزي منذ ديسمبر المنصرم، ويحاول الصندوق تدوير المبلغ المرصود له، وهوما رفضه المصرف المركزي.

وذكر مدير صندوق الموازنة أن أسعار السلع المتوفرة لديهم حُددت للتر الواحد من الزيت بـ 2.750 دينار ، فيما بلغ سعر علبة معجون الطماطم 800 درهم، وسعر المكرونة بـ 1.250 دينار للكيلو، مبينا أن بعض المسؤولين عن نقاط البيع يوفرون عددا من السلع عن طريق التجار بالسوق، ولا علاقة للصندوق بأسعارها.

يذكر أن صندوق موازنة الأسعار حصل على موافقة من المجلس الرئاسي بتوفير سلة غذائية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق منذ 2017.

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