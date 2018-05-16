مكافحة الفساد رصدنا سلعا غذائية بكميات كبيرة في مخازن التجار

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نعمان الشيخ ،الأربعاء، إن مخازن التجار، والشركات المنتجة لبعض السلع الغذائية تعج بالمنتجات المحلية، والمستوردة في حين أنها تباع بأسعار باهضة.

وأوضح الشيخ، في تصريح للرائد، أن البضائع متوفرة بكميات كبيرة، مؤكدا احتكارها من قبل التجار، مضيفا أنه خلال جولته بالسوق والاطلاع على مخازن التجار اليوم رصد ارتفاعا غير مسبوق لمؤشر الأسعار، ووصل سعر صندوق الزيت إلى 70 دينار بسعر7 دنانير للتر، فيما يباع صندوق معجون الطماطم ب، 60 دينارا بسعر 5 دنانير للعلبة، وسعر اللتر الواحد من حليب “جودي” الحاصل على اعتمادات كبيرة تجاوز 5.5 دنانير، مؤكدا أن مخازن المصنع تعج بالمنتج، وفق الشيخ.

وحمّل الشيخ وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، والمجلس الرئاسي “مسؤولية معاناة المواطنين، وتلاعب التجار بقوتهم، مؤكدا بدء التحقيق مع وزير الاقتصاد من قبل النيابة العامة بعد إيقافه من الرقابة الإدارية”.

واستغرب الشيخ، بيان المصرف المركزي، الذي أخلى من خلاله مسؤوليته عن شح البضائع من السوق، مشيرا إلى أن المصرف يقول’ إنه يسعى لتوفير سلع غذائية باعتمادات مستندية تصل في غضون 24 ساعة، الأمر الذي “يثير تساؤلات مريبة” حول البيان، وفق قوله.

وأكد الشيخ أن “تحقيقات حازمة” ستجرى مع التجار حول التجاوزات المريبة التي يقومون بها، مشددا على أن العقوبات ستكون صارمة في حق المتجاوزين.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أحالت وزير الاقتصاد ناصر الدرسي للنيابة العامة؛ بسبب شبهات فساد مالي في الاعتمادات المستندية.

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