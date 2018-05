بكين تحتج على مشروع نفطى مشترك بين روسيا وفيتنام

المتوسط:

انتقدت بكين شروع شركة نفط روسية-فيتنامية بحفر آبار نفطية في منطقة متنازع عليها بين الصين وفيتنام في مياه بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، أثناء موجز صحفي، في معرض تعليقه على بدء شركة “روس نفط – فيتنام”، في 15 الشهر الجاري، أعمال الحفر في حقل “لان دو” بالجرف الفيتنامي، إن بكين تعتبر هذه المنطقة البحرية تابعة لسيادتها ولا يحق لأي دولة أو شركة أو شخصية تنفيذ عمليات التنقيب فيها.

ودعا المتحدث جميع الأطراف إلى احترام السيادة الصينية وتجنب خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبالسلام والاستقرار الإقليميين.

من جانبها، أشارت شركة “روس نفط” الروسية في بيان لها، ردا على التصريحات الصينية، إلى أن أعمال الحفر تجري في منطقة تابعة للمياه الإقليمية الفيتنامية، بالموافقة التامة مع الاتفاقات المبرمة بين الشركة وحكومة هذه الدولة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبرز فيها خلافات بين الحكومة الصينية وشركة أجنبية بسبب المشاريع النفطية في المناطق المتنازع عليها مع فيتنام، فقد سبق أن تنحت شركة Respol الإسبانية عن مشروع مماثل تلبية لمطالب الصين، وتطالبها بتعويضات.

وحطم حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام الأرقام القياسية في عام 2017، وتخطط الدولتان للاستمرار في تطوير التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والتقنية والعلمية.

