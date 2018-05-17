رفع منحة العائلة إلى 1000 دولار تقريباً 

اتفق مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة على رفع قيمة منحة الدولار السنوية للعائلة إلى حدود الـ1000 دولار، بعد أن كانت 500 دولار.

وجاء ذلك بعد اجتماعات تشاورية جمعت الأطراف الثلاثة لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحسب ما ذكره رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأوضح المشري أن الاجتماعات ناقشت إمكانيات وضع حد لظاهرة تهريب الوقود من خلال رفع الدعم عنه، مؤكداً أن الملف الاقتصادي يعد أحد أبرز أولويات المجلس الأعلى للدولة.

ومن المنتظر أن يتم التعاون مع مجلس النواب وإشراكه في خطة الإصلاح الاقتصادي القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ منتصف شهر رمضان.

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