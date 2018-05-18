حرب رسوم جمركية بين تركيا وأميركا 

(رويترز) – قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد، الجمعة، إن تركيا ستفرض إجراءات مضادة على الولايات المتحدة ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ونسبت الوكالة إلى المسؤولين قولهم إن الإجراءات ستستهدف المنتجات الأمريكية من الفحم والورق والجوز واللوز والتبغ والأرز والويسكي والسيارات ومستحضرات التجميل والآلات والمعدات.

وكان ترامب قرر في مارس فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم مما أثار انتقادات من دول أخرى تتهمه بتأجيج خطر اندلاع حرب تجارية عالمية.

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