اقتصاد

حرب رسوم جمركية بين تركيا وأميركا 

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

(رويترز) – قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد، الجمعة، إن تركيا ستفرض إجراءات مضادة على الولايات المتحدة ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ونسبت الوكالة إلى المسؤولين قولهم إن الإجراءات ستستهدف المنتجات الأمريكية من الفحم والورق والجوز واللوز والتبغ والأرز والويسكي والسيارات ومستحضرات التجميل والآلات والمعدات.

وكان ترامب قرر في مارس فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم مما أثار انتقادات من دول أخرى تتهمه بتأجيج خطر اندلاع حرب تجارية عالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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