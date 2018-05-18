مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي يتفقد مرافق معرض “صنع في سوريا”

بنغازي 18 مايو 2018 (وال)- قامت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي السيدة فوزية الفرجاني، بجولة تفقدية لمرافق معرض “صنع في سوريا” أمام ساحة فندق تيبستي السياحي .

هذا وتأتي الزيارة التي أقيمت مساء الخميس، رفقة أعضاء لجنة التسكين والضيافة الخاصة بالمعرض، للوقوف على آخر التجهيزات بمقر المعرض الذي المزمع انطلاقه فعالياته يوم الأحد المقبل، وحتى 25 من شهر رمضان المبارك في بنغازي .

وأكدت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين السيدة فوزية الفرجاني – لوكالة الأنباء الليبية – أن باب القبول للشركات المحلية الراغبة في المشاركة لا يزال مفتوحاً، حتى يتسنى للراغبين في المشاركة فرصة المشاركة في المعرض الاقتصادي الليبي السوري الأول .

وأضافت السيدة فوزية الفرجاني أن هذا المعرض سيكون بداية لسلسلة قادمة للمعارض؛ التي ستساعد في دفع بعجلة الاقتصاد الليبي بعد الحرب .

وأشارت السيدة فوزية الفرجاني إلى أن أسعار المنتجات ستكون في متناول المواطن، الذي أقيم من أجله هذا النشاط الاقتصادي، وذلك من أجل رفع عبء غلاء الأسعار عن كاهله في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد . (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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