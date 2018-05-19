 اقتصاد الوفاق تبدأ استعدادات توريد أضاحي العيد

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بدء الاستعدادات لتوريد أضاحي العيد لهذا العام، ووضع الشروط والضوابط التي من شـأنها توفير الأضاحي للمواطنين في الوقت المناسب.

وأوضحت الوزارة الخميس، أنها في طور إطلاق منظومة الكترونية حتى يتسنى لأرباب الأسر الحجز في الأضاحي المراد استيرادها، مبينة أن المنظومة ستكون جزءا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، وفق ما نشر على صفحة مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن رب الأسرة سيختار الشركة التي ستورد له الأضحية، ويختار الحظيرة أو الموزع الذي يريد استلام الأضحية منه، مشيرة إلى أنه عند انتهاء عملية التسجيل لأرباب الأسر ستخصص مبلغا بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي المسجلين لديها في المنظومة.

وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون عن طريق الأرقام الوطنية ورقم القيد لكل أسرة، وأن المنظومة بها نوافذ للبلديات ووزارة الحكم المحلي ومراقبات الاقتصاد؛ لمتابعة توريد وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري، منوهة إلى أن احتياج السوق من الأضاحي للعام الجاري 1.4 مليون أضحية، سيوفر الإنتاج المحلي 50% منها.

يُذكر أن إجمالي الأضاحي المراد توريدها للعام الجاري حوالي 800 ألف أضحية بقيمة مالية تبلغ 130 مليون يورو، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والصناعة.

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