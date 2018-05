روسيا ومصر توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية

المتوسط:

ستوقع موسكو والقاهرة الأسبوع القادم اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي من شأنها أن تفتح أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الشركات الروسية.

وسيكون توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان نشرته اليوم الجمعة: “من النتائج الهامة للاجتماع الحادي عشر للجنة في 23 مايو تتمثل في التوقيع على اتفاقية حكومية حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر”.

وأضاف البيان: “ستصبح الاتفاقية نقطة مهمة في تطور العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط ترويج منتجات التكنولوجيا العالية الروسية في الأسواق الجديدة الضخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية”.

ومن المفترض أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

