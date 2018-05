جاجوار تنتج أسرع سيارة كروس فى العالم .. برعة 335 كلم/ ساعة

المتوسط:

أعلنت شركة “Lister” أنها ستتعاون مع شركة جاغوار لإنتاج أسرع سيارة كروس أوفر في العالم.

ومن المنتظر أن تعتمد الشركتان على طراز “F-Pace” الذي تنتجه جاغوار لإنتاج سيارة “SVR” عالية الأداء، بسرعة تصل إلى 335 كلم/ ساعة تقريبا.

وستزود هذه السيارة بمحرك جبار بسعة 5 لترات و8 أسطوانات، قادر على توليد عزم 680 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 3.2 ثانية فقط.

ولم تحدد جاغوار سعر هذه السيارة بعد، إلا أنها أكدت أنها ستنتج بكمية محدودة لن تزيد عن 350 سيارة.

يذكر أن النماذج التقليدية من سيارات “F-Pace” التي تنتجها جاغوار مزودة بمحركات بـ 8 أسطوانات قادرة إلى الوصول بالسيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 283 كلم/ساعة، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.

