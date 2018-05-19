اقتصاد

المركزي: 16 مليون دينار للكفرة وودان

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن قيمة السيولة المالية التي تم صرفها إلى فروع المصارف التجارية بمنطقة ودان والكفرة خلال شهري أبريل ومايو.

وأظهرت كشوفات توزيع المصرف صرف 5 ملايين دينار إلى مصرف شمال أفريقيا فرع ودان، بالمقابل استقبلت مصارف منطقة الكفرة سيولة مالية بلغت قيمتها 11 مليون دينار.

وبحسب ما ورد بالكشوفات المالية لمصرف ليبيا المركزي، تم تقسيم سيولة الكفرة على 3 مصارف تجارية، وهي مصرف الجمهورية الذي استلم 4 ملايين دينار، ومصرفي الوحدة وشمال أفريقيا الذي حصل كل منهما على 3.5 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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