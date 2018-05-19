المركزي: 16 مليون دينار للكفرة وودان

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن قيمة السيولة المالية التي تم صرفها إلى فروع المصارف التجارية بمنطقة ودان والكفرة خلال شهري أبريل ومايو.

وأظهرت كشوفات توزيع المصرف صرف 5 ملايين دينار إلى مصرف شمال أفريقيا فرع ودان، بالمقابل استقبلت مصارف منطقة الكفرة سيولة مالية بلغت قيمتها 11 مليون دينار.

وبحسب ما ورد بالكشوفات المالية لمصرف ليبيا المركزي، تم تقسيم سيولة الكفرة على 3 مصارف تجارية، وهي مصرف الجمهورية الذي استلم 4 ملايين دينار، ومصرفي الوحدة وشمال أفريقيا الذي حصل كل منهما على 3.5 مليون دينار.

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