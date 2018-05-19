استحداث منظومة إلكترونية لحجز الأضاحي

بحث مدير إدارة التجارة الداخلية، في وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق محمد الزائدي، اجتماعاً لبحث الاستعدادات المتعلقة بتوريد الأضاحي للعام 2018.

وأوضحت وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع شمل مناقشة التحضير ووضع الشروط والضوابط التي من شأنها توفير الأضاحي ووصولها للمواطنين في الوقت المناسب.

كما تم خلال الاجتماع، تقديم نبذة عن الآلية المستحدثة هذا العام، التي ترتكز على منظومة الالكترونية سيتم اطلاقها لغرض تمكين أرباب الأسر من حجز الأضاحي ه،حيث تعد هذه المنظومة جزء من منظومة الجمعيات الاستهلاكية.

وستمكن المنظومة الإلكترونية الجديدة، من اختيار الشركة التي ستورد له أضحيته إضافة إلى الموزع الذي يريد استلامها منه، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تخصيص مبلغ بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي أرباب الأسر الذين اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.

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