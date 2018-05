المتوسط:

تعتلي 8 مصارف سعودية قائمة أكبر 10 مصارف خليجية، بينما يأتي بنك قطر الوطني كأصغر البنوك الـ10 في الخليج، حسب صحيفة الاقتصادية.

ويبلغ عدد البنوك المدرجة في أسواق الأسهم السعودية 66 مصرفا، بمجموع رأس مال قدره 344.18 مليار ريال “91.8 مليار دولار”.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الثاني خليجيا من حيث أكبر البنوك المدرجة برأس المال، بعد أن رفع رأسماله بنسبة 50 % من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

ويأتي في المركز الثالث الكيان الجديد الذي ينتج عن الاندماج المحتمل لكل من بنكي ساب والأول، برأسمال قدره 26.43 مليار ريال “15 مليار ريال لـ “ساب” و”11.43 مليار ريال للأول”.

ويتصدر البنوك الخليجية الكبرى بنك “الرياض” و”الأهلي التجاري” برأسمال قدره 30 مليار ريال لكل منهما، وتسيطر البنوك السعودية على 52.7 % من مجموع رؤوس أموال البنوك الخليجية المدرجة، حيث بلغ مجموع رؤوس أموال البنوك السعودية 181.43 مليار ريال.

وفي المركز الرابع تأتي “مجموعة سامبا” بـ 20 مليار ريال، وفي المركز الخامس “مصرف الراجحي” بـ 16.25 مليار ريال، وفي المركز السادس “مصرف الإنماء” برأسمال قدره 15 مليار ريال.

وسابعا حل “البنك السعودي الفرنسي” برأسمال قدره 12.05 مليار ريال، وثامنا جاء “بنك أبوظبي الأول” وهو ناتج من اندماج بنكي “أبوظبي الوطني” و”بنك الخليج الأول” برأسمال قدره 11.11 مليار ريال “10.9 مليار درهم إماراتي”.

وفي المركز التاسع أيضا بنك سعودي “البنك العربي الوطني” برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، أما المركز الأخير والعاشر فكان من نصيب “بنك قطر الوطني” برأسمال قدره 9.51 مليار ريال سعودي.

The post تعرف على أكبر 10 بنوك خليجية… أصغرها قطري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية