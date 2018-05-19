وزارة الاقتصاد الليبية تبدأ استعدادتها لتوريد أضاحي العيد هذا العام

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بدء الاستعدادات لتوريد أضاحي العيد لهذا العام، ووضع الشروط والضوابط التي من شـأنها توفير الأضاحي للمواطنين في الوقت المناسب.

وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة الاقتصاد حسين الصغير لموقع ليبيا الخبر أن الوزارة في طور إطلاق منظومة الكترونية حتى يتسنى لأرباب الأسر الحجز في الأضاحي المراد استيرادها، مبينة أن المنظومة ستكون جزءا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، وفق ما نشر على صفحة مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

وأضافت الصغير أن رب الأسرة سيختار الشركة التي ستورد له الأضحية، ويختار الحظيرة أو الموزع الذي يريد استلام الأضحية منه، مشيرة إلى أنه عند انتهاء عملية التسجيل لأرباب الأسر ستخصص مبلغا بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي المسجلين لديها في المنظومة.

وأشار مدير مكتب الإعلام في وزارة الاقتصاد أن عملية التسجيل ستكون عن طريق الأرقام الوطنية ورقم القيد لكل أسرة، وأن المنظومة بها نوافذ للبلديات ووزارة الحكم المحلي ومراقبات الاقتصاد؛ لمتابعة توريد وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري، منوهة إلى أن احتياج السوق من الأضاحي للعام الجاري 1.4 مليون أضحية، سيوفر الإنتاج المحلي 50% منها.

وذكر الصغير أن إجمالي الأضاحي المراد توريدها للعام الجاري حوالي 800 ألف أضحية بقيمة مالية تبلغ 130 مليون يورو، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والصناعة.

ومنح مصرف ليبيا المركزي العام الماضي موافقات لنحو 54 شركة محلية لاستيراد 750 ألف رأس من الأغنام بقيمة 100 مليون دولار، للمساهمة في خفض أسعار أضاحي العيد الماضي.

وتستورد ليبيا المواشي من إسبانيا وتركيا ورومانيا وهي تشكل نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي لأضاحي العيد، وتستهلك البلاد نحو مليون رأس بمناسبة عيد الأضحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر