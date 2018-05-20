ترطيب الأجواء الاقتصادية بين أميركا والصين

(رويترز)- قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والصين السبت، إن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأميركي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة.

وجاء في البيان “هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع”.

وتابع البيان “ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى”.

جاء البيان في ختام محادثات استمرت يومي الخميس والجمعة بين البلدين شارك فيها عدد من الوزراء الأميركيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.

كان الرئيس دونالد ترامب قد جعل من خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية.

وقال البيان إن الصين “ستدخل تعديلات على قوانينها ولوائحها ذات الصلة” من أجل السماح بمزيد من الواردات الأميركية.

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