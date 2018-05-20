صندوق موازنة الأسعار يعلن توفير السلع الأساسية

أعلن صندوق موازنة الأسعار، السبت، عن توفير كافة السلع الأساسية، مؤكدا أنه سيبدأ في توزيع هذه السلع يوم غد الأحد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الصندوق، أن هذه السلع تتمثل في (الأرز، والدقيق الأبيض، والطماطم المعجون، وزيت الذرة، والمكرونة، والشربة، والسميد، والتن، والكسكسي، والحليب)، بحسب ما نشرت قناة ليبيا الرسمية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار صندوق موازنة الأسعار، إلى أنه سيوفر خلال الأسبوع القادم اللحوم المجمدة البيضاء والحمراء، وفق ما نشر على صفحته في فيسبوك اليوم.

ويعاني المواطنون خلال شهر رمضان هذا العام من ارتفاع الأسعار بشكل حاد في السلع الغذائية والأساسية، بسبب نقص هذه السلع في الأسواق، في ظل نقص حاد للسيولة المالية في المصارف.

وقد حمّل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في بيان له الثلاثاء الماضي، ديوان المحاسبة مسؤولية أزمة نقص السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها، لاسيما خلال شهر رمضان.

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