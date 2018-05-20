توزيع 167 مليون دينار على مصارف طرابلس والواحات والجفرة والكفرة وودان خلال شهرين

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، كشوفات أوضح فيها توزيع السيولة المالية على فروع المصارف التجارية بمناطق طرابلس والواحات والجفرة والكفرة وودان خلال شهر أبريل ومايو 2018، والتي بلغت قيمتها 167 مليون دينار.

وأعلن المصرف المركزي، في كشوفاته التي نشرها على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، عن توزيع 116 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بمنطقة طرابلس في شهري إبريل ومايو.

وأوضح المصرف، أن فروع مصرف الجمهورية تلقت 47 مليون دينار خلال هذين الشهرين، في حين جرى ضح 23 مليون دينار في فروع المصرف التجاري الوطني، في حين فقد ضخ المصرف المركزي 17 مليون دينار في فروع مصرف شمال إفريقيا، و15 مليون دينار في الوحدة، و14 مليون دينار بمصرف الصحارى.

ووزع المصرف المركزي، 11 مليون دينار على فروع مصارف الجمهورية وشمال إفريقيا والوحدة بمنطقة الكفرة خلال شهري مايو أبريل، في حين وزع خمسة ملايين على فروع مصرف شمال إفريقيا بمنطقة ودان.

وأكد المصرف، توزيع سيولة مالية قدرها 20 مليون دينار على فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجفرة، ومبلغ 15 مليون دينار على مصرف الوحدة بمنطقة الواحات، بحسب ما نقلت الكشوفات.

وكان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، قد وزع الأسبوع الماضي سيولة مالية على فروع المصارف التجارية الواقعة بالنطاق الإداري بالمنطقة الشرقية، قدرها 300 مليون دينار.

وتعاني جميع المصارف التجارية في ليبيا من نقص حاد في السيولة المالية بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وانقسام مؤسساتها السيادية.

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