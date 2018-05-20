بالتفاصيل والصور.. قرار جديد برفع القيمة الإجمالية لاستيراد السلع إلى 950 مليون دولار

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 617 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار رقم 505 والإذن بتوريد بعض السلع الأساسية بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليون دولار بدلا من القيمة المنصوص عليها بالقرار السابق والبالغة قيمتها 450 مليون دولار.

ونص القرار الجديد للمجلس الرئاسي على تخصيص مبلع 950 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية، حيث خصص منها مبلغ 30 مليون دولار لاستيراد الدقيق، و72 مليون دولار لاستيراد الأرز، والمبلغ ذاته لاستيراد الزيت النباتي، و120 مليون دولار للحليب المعقم و90 مليونا للحليب المكثف، و30 مليون للأجبان، و40 مليونا للبيض.

وتمّ تخصيص مبلغ 90 مليون دولار للحوم الدجاج المجمدة و50 مليونا للحوم الأغنام المجمدة و126 مليونا للحوم الأبقار المجمدة، إضافة إلى 90 مليون دولار للأبقار والأغنام الحية، كما تمّ تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لاستيراد العصائر ومبلغ 30 مليونا للبقوليات، أي بضعف القيم في القرار السابق مع إضافة 50 مليونا لاستيراد طماطم العُلب.

وأعطى المجلس الرئاسي في قراره الجديد رئيس المجلس “فائز السراج” حق اعتماد الموافقة على طلبات التوريد بدلا من وزير الاقتصاد والصناعة كما ينص عليه القرار السابق، كما عدّل القرار موعد وصول السلع بحيث يكون في موعد أقصاه الأول من أغسطس بعد أن كان في السادس من يونيو كحد أقصى.

وأضاف القرار الجديد فقرة بحيث يسمح بأن تزيد أسعار التوريد عن الأسعار النمطية المعتمدة من اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد في حدود ما نسبته 15%، كما ألغى القرار الجديد فقرة أخرى في القرار السابق تنص على إمكانية المفاضلة بين الشركات المتقدمة وفقا لرأس مال المدفوع وعمر الشركة وعدد موظفيها وقيمة ضرائبها والضمان الاجتماعي الذي تدفعه.