بلدية بنغازي تقرر حظر بيع الخضروات والفواكه بالفندق البلدي نتيجة لتردي الأوضاع البيئية والصحية بمنطقته

بنغازي 21 مايو 2018 (وال) – أعلنت بلدية بنغازي حظر بيع الخضروات والفواكه و المواد الغذائية بمنطقة الفندق البلدي بنغازي.

وقالت البلدية في بيان إن الأجهزة الضبطية ستباشر تفعيل أحكام القانون وفق الصلاحيات الموكلة لها.

وأوضحت البلدية في بيانها أن نشاط بيع الخضروات والفواكه القائم حالياً بمنطقة الكويفية ملائم ويتفق مع الشروط البيئية والصحية، مؤكدة أنه لم تسجل أية إشكالية طوال الفترة الماضية والتي قاربت (3) ثلاث سنوات.

وأشارت البلدية إلى أن ذلك يأتي في إطار الصلاحيات الموكلة إلى البلديات بشأن تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيئة والنظافة والصحة العامة داخل البلدية .

وأكدت أن هذا الإجراء جاء بناء على تقارير مكتب الاصحاح البيئي بنغازي بشأن تقييم الوضع البيئي لمنطقة الفندق البلدي والمناطق المجاورة له وما انتهت إليه هذه التقارير العلمية بافتقار هذا السوق لأدنى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقانون الصحي والبيئي والنظافة العامة و القمامة.

وأكدت البلدية الانتشار الكثيف لمختلف أنواع الحشرات الناقلة للأمراض و القوارض والكلاب والحيوانات النافقة وتلوث الوسط البيئي في هذه المنطقة ، مما يتوجب منع إقامة أي أنشطة لبيع المواد الغذائية و الخضروات والفواكه ،وذلك حفاظاًً علي سلامة وصحة المواطنين والبيئة المحيطة من تفشي الأمراض والأوبئة.

يشار إلى أن تجار الفندق البلدي قرروا إعادة افتتاحه قبل أيام واستئناف النشاط به من خلال بيع الخضروات والفواكه كسابق عهده قبل تحصن الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة.(وال – بنغازي) ا م

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