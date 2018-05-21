الإدارة العامة للأمن المركزي تفعل خطة وزير الداخلية لتأمين مختلف مناطق ومدن ليبيا

المرج 21 مايو 2018 (وال) – ناقش مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد السيد البشير بن الحاج آليات تفعيل الخطة الأمنية الأولى لمعالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

بن الحاج ناقش الخطة خلال اجتماع عقده مساء الأحد بمقرع فرع الإدارة بالمرج بحضور رؤساء الفروع ومدراء المكاتب التابعة للإدارة.

وحضر الاجتماع معاون مدير الإدارة العامة للأمن المركزي،ومدير مكتب مدير الإدارة، ورئيس مكتب الشؤون الإدارية بالإدارة، ورئيس وحدة التموين والمخازن.

كما حضره السادة ورؤساء فروع (طبرق – شحات -المرج –اجدابيا) ومدراء مكاتب (القبة-الساحل –جردس-توكرة-أمساعد-قمينس).

ووفقا لمدير مكــتب الإعــلام الأمــني بمديرية أمن المرج النقيب أحمد ضو المسماري فإن الاجتماع تمت خلاله مناقشة ودراسة الخطة الأمنية رقم (1) لسنة 2018 والصادرة عن معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأكد المسماري أن العقيد بن الحاج أصدر الأوامر والتكليفات لكافة الفروع والمكاتب لتفعيل الخطة الأمنية والعمل من خلالها.

وأوضح أنه تمت مناقشة بعض العوائق التي تعيق عمل الفروع والمكاتب وتذليل هذه العوائق لتسيير العمل بالشكل الصحيح.(وال – المرج) ا م

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