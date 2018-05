المتوسط:

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن الحكومة استكملت مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي اللبناني لتصدر سندات دولارية مقابل سندات خزينة بالليرة اللبنانية من البنك المركزي.

وأضاف خليل، أن المبادلة تعني أن الوزارة أمنت كل حاجاتها لإعادة تمويل الاستحقاقات بالعملة الأجنبية ولخدمة الدين العام بالعملة الأجنبية حتى آخر العام الحالي.

يُذكر أن عملية المبادلة قد عززت الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي.

The post الحكومة اللبنانية تستكمل مبادلة دين بـ5.5 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية