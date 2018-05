واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية

المتوسط:

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أمس الأحد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية غداة إعلان “توافق” بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي تجاه بكين.

وأوضح الوزير لشبكة “فوكس نيوز” “لقد اتفقنا على إطار” بهدف التوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى توافق على “تعليق الرسوم” خلال تنفيذ الإطار المذكور.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده أن “الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى عدم زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما”.

لكن في المقابل، أوضح منوتشين أنه في حال لم تف الصين بالتزاماتها فإن الرئيس الأميركي “لا يزال قادرا على اتخاذ قرار بمعاودة تطبيق” هذه الرسوم.

وأعلنت واشنطن وبكين السبت التوصل إلى توافق بهدف الحد في شكل كبير من العجز التجاري الاميركي، ولتحقيق هذا الهدف، تعهد العملاق الآسيوي أن يزيد “في شكل كبير” وارداته من السلع الأميركية.

وجاء هذا الاعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في بكين أولا ثم هذا الأسبوع في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين الاقتصاديتين وسط تنديد الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالعجز في الميزان التجاري الاميركي مع الصين.

ومنذ نهاية آذار/مارس، فرضت على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة رسوم نسبتها 25 %على الصلب و10% على الألمينيوم.

رداً على ذلك، فرضت الصين تدابير على المواد الزراعية الأميركية وخصوصا الصويا الذي يعول إنتاجه في شكل كبير على السوق الصينية.

