بنغازي تترقب افتتاح المعرض السوري “صنع في سوريا”

بنغازي 21 مايو 2018 (وال) – تترقب مدينة بنغازي افتتاح المعرض السوري تحت شعار “صنع في سوريا” الذي سينطلق برعاية معرض بنغازي الدولي ومجلس رجال الأعمال في المدينة.

وقال رئيس مجلس إدارة معرض بنغازي الدولي – أحد رعاة هذا الحدث الاقتصادي الاستثنائي للمدينة – الأستاذ عبدالله الورشفاني إن المعرض يوجد به العديد من الفعاليات المشاركة والأقسام المتعددة التي من شأنها تعود على المدينة بحراك اقتصادي.

وأضاف الورشفاني “نأمل ان يكون المعرض جيدا في مصلحة المواطن قبل كل شيء”، لافتا إلى أن الأسعار للمنتجات المعروضة مناسبة للمواطنين في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن معرض بنغازي الدولي لايتوقف عمله على رعاية معرض صنع في سوريا فقط ولكن هناك خطة عامة لإقامة معارض متجددة في مدينة بنغازي معارض محلية و دولية.

يشار إلى أن وفدًا من العاصمة السورية دمشق وصل إلى مدينة بنغازي ، للمشاركة في فعاليات المعرض الأول الذي سيقام في المدينة تحت شعار “صنع في سوريا”، حيث كان من بين الوفد بعض الفنانين السوريين لإضفاء الجانب الترفيهي للمعرض والذي يستمر لأواخر الشهر الفضيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال