رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبي تكشف لـ “وال” أسباب تأخر افتتاح معرض صنع بسوريا في بنغازي

بنغازي 21 مايو 2018 (وال)- قالت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبي، إن سبب تأخر افتتاح معرض صنع بسوريا يعود للإجراءات المتبعة في ميناء بنغازي البحري .

وأوضحت السيدة فوزية غيث الفرجاني – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن المعرض كان من المفترض ان يفتتح أبوابه أمام الجمهور مساء أمس الأحد، لكن التأخر في الإفراج عن البضائع السورية والتي ستتم خلال الساعات القريبة المقبلة، ويتم الافتتاح مباشرة .

وتعهدت السيدة فوزية غيث الفرجاني بنجاح المعرض الأول الذي يتزامن مع حلول الشهر الفضيل، وذلك بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطن الليبي الذي يثق في المنتج السوري، وأن الأسعار ستكون في متناول الجميع وبجودة جيدة .

وكشفت السيدة فوزية غيث الفرجاني إن مجلس أصحاب الأعمال الليبي، عازم على إنشاء عديد المعارض الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر التعاقد واستجلاب المصانع والشركات الكبرى لليبيا .

والجديد بالذكر، إن الوفد السوري المشارك في المعرض “صنع في سوريا “، قد وصل فجر الأحد إلى مطار بنينا الدولي، من بين الوفد عدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال السوريين، والممثل السوري نزار أبو حجر الشهير بكلماته في مسلسل باب الحارة “بليلة بلبلوكي”، الذي يزور لأول مرة بلدية بنغازي، رفقة عدد من الفنانين والفنانات السوريات، ووكالة الأنباء السورية والتلفزيون السوري، لتغطية فعاليات المعرض الذي يحتوي المنسوجات والمواد الغذائية والتجميلية، ومواد التنظيف، وسيشهد حفل الافتتاح وليالي رمضانية عدد من العروض المسرحية والفنية المختلفة . (وال- بنغازي) ع ج/ ر ت

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