قانون إماراتي يمنح الأجانب حق التملك الكامل

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماع ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن خطوات جديدة حول تملك المستثمرين الأجانب للشركات في البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، حيث ستسمح الإجراءات الجديدة بتملك المستثمرين بنسبة 100% بحلول نهاية العام.

وأوضحت الوكالة أن القرار سيتضمن “منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين”.

وتشترط القوانين الحالية أن لا تتعدى نسبة تملك الأجانب أكثر من 49% مالم تكن مدرجة في “منطقة حرة خاصة” داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

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