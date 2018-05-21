اقتصاد

قانون إماراتي يمنح الأجانب حق التملك الكامل

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماع ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن خطوات جديدة حول تملك المستثمرين الأجانب للشركات في البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، حيث ستسمح الإجراءات الجديدة بتملك المستثمرين بنسبة 100% بحلول نهاية العام.

وأوضحت الوكالة أن القرار سيتضمن “منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين”.

وتشترط القوانين الحالية أن لا تتعدى نسبة تملك الأجانب أكثر من 49% مالم تكن مدرجة في “منطقة حرة خاصة” داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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