رئيس الوفد السوري في معرض صنع في سوريا: نحن سعداء بتفعيل الخط الاقتصادي الليبي –السوري

بنغازي 21 مايو 2018 ( وال ) – عبرت رئيس الوفد السوري المشارك بمعرض صنع في سوريا روبا عبدو الراجحي عن سعادتهم بتفعيل الخط الاقتصادي الليبي – السوري المشترك بين الدولتين.

وقالت الراجحي في حديث لها مع وكالة الأنباء الليبية “لنا الشرف أن نعرض المنتج السوري في ليبيا بالأسعار المناسبة والجودة العالية”.

وكشفت رئيس الوفد عن نيتهم في المستقبل لإعادة تنظيم المعرض الاقتصادي بعدد أكبر من الشركات الخدمية والشركات التي ستساهم في إعادة إعمار ليبيا.

وأضافت الراجحي أنه في حال أن المعرض الأول حقق نجاحاً في السوق المحلى من المشجع أن يُنشيء اتحاد المصدرين السوري وبالتعاون مع الجهات المختصة في ليبيا مركزاً خاص بالصادرات السورية في ليبيا.

ودعت رئيس الوفد المواطنين الليبيين إلى زيارة المعرض الأول المُقام في مدينة بنغازي، حتى أواخر الشهر الفضيل وذلك للتسوق والتعرف على التراث والثقافة السورية.

هذا وكان الوفد العربي السوري المشارك في معرض “صنع في سوريا ” قد وصل فجر أمس الأحد إلى مطار بنينا الدولي، وتميز الوفد بحضور مجموعة من ممثلي الشركات ورجال الأعمال السورين، وأيضا حضر ضمن الوفد عدد من الفنانين والفنانات السوريات إضافة لوسائل إعلام سورية.

ويتضمن المعرض الاقتصادي المنسوجات والمواد الغذائية والكيمائية والهندسية، كما تشارك بعض الشركات المحلية بالمعرض، ومن المنتظر أن يشهد افتتاح المعرض ولياليه الرمضانية عدد من العروض المسرحية والفنية المختلفة.( وال – بنغازي) ع ج / س ع

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